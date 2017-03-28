НБУ не отримував офіційних повідомлень щодо купівлі "Сбербанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національний банк України не отримував офіційних повідомлень від потенційних інвесторів щодо готовності купівлі ПАТ "Сбербанк". Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Наразі Національний банк України не отримував офіційного повідомлення від потенційних інвесторів щодо купівлі ПАТ “Сбербанк” чи відповідних документів для набуття істотної участі",- зазначили у прес-службі.
При цьому в Нацбанку зазначили, що погодження набуття істотної участі у капіталі банків, отримане від будь-яких інвесторів, приймається в рамках єдиних для всіх чинних норм законодавства.
"Національний банк підтримує цивілізований вихід з українського ринку банків із державним російським капіталом, в тому числі, шляхом їх продажу",- уточнили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, "Сбербанк" оголосив про продаж всіх акцій на території України.