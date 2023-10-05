НБУ может давить на ликвидаторов “Конкорда”, чтобы остановить судебные решения в пользу банка - Елена Соседка

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“Мы рассматриваем вопрос об обращении к правоохранительным органам и украинскому бизнес-омбудсмену Роману Ващуку с просьбой изучить и дать оценку ситуации, в который мы видим влияние со стороны Нацбанка, направленное против личных финансовых интересов украинских граждан”, — подчеркнула она.

Детали

В сообщении Соседки говорится о том, что представитель истца со стороны АО “АКБ “Конкорд”, находящийся под руководством уполномоченного лица от Фонда гарантирования вкладов физлиц, не посетил 4 октября сразу 2 судебных заседания в Киевском окружном админсуде. Также представитель истца 2 октября не явился на заседание по еще одному, уже третьему делу. Первые два дела по иску “Конкорд” к НБУ касаются отмены решений о штрафных санкциях со стороны госрегулятора на сумму около 62 млн грн.

“Вопрос заключается в взыскании в пользу банка средств, которые можно направить на выплаты вкладчикам и клиентам „Конкорда“, который сейчас находится в состоянии ликвидации”, — объяснила обеспокоенность ситуацией Елена Соседка.

Она сообщила, что слушания по делам перенесены на конец октября — начало ноября, а это — “значительная задержка для тех, кто ожидает возврата средств”.

“Ситуация с неявкой представителя со стороны банка, которым руководит уполномоченный от ФГВФЛ, нас очень беспокоит. Кроме того, а почему именно, если Нацбанк, как ответчик, уверен в собственной позиции, в том, что все по закону и правильно, складывается впечатление, что он просто боится суда. Вообще-то, согласно Закону, эти лица, Нацбанк как государственный регулятор и Фонд гарантирования вкладов физлиц, должны сотрудничать с целью защиты интересов вкладчиков — это даже указано в Законе Украины о ФГВФЛ. Поэтому мы предполагаем, что нацрегулятор может оказывать влияние на Фонд, чтобы довести ситуацию до того, что суд оставит эти дела без рассмотрения. А это, повторюсь, те самые средства, которые могут получить клиенты банка”, — отметила Елена Соседка.

При этом, по ее словам, соучредители банка не уверены “в том, что ситуация с отсутствием представителя текущего руководства банка не повторится вновь”.

“Поэтому мы рассматриваем вопрос об обращении в правоохранительные органы и к украинскому бизнес-омбудсмену Роману Ващуку с просьбой дать оценку ситуации, в который мы видим влияние со стороны Нацбанка, направленное против личных финансовых интересов украинских граждан”, — отметила соучредитель банка, напомнив, что команда банка обещала сделать все возможное, чтобы процедура ликвидации “Конкорда” была максимально прозрачной.

Напомним

По словам Елены Соседки, по состоянию на 1 августа, когда Нацбанк принял решение об отзыве лицензии АО “АКБ “КОНКОРД”, на корсчете финансового учреждения хватало средств, чтобы все юрлица, которые обслуживались в “Конкорде” получили все финансы в течение 2-3 недель.

По ее словам, высоколиквидных активов банка для этого достаточно, а, собственно, проблемы с выплатами возникают, когда у финучреждения не хватает средств. Однако, подчеркнула она, ситуация вокруг “Конкорда” является уникальным прецедентом, ведь только за 2023 год банк заплатил около 70 млн грн налогов и показал прибыль около 120 млн.

То есть, по состоянию на 1 августа, в банке все было стабильно, а его ликвидность была более чем достаточной для погашения всех обязательств.