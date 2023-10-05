НБУ може тиснути на ліквідаторів “Конкорду”, аби зупинити судові рішення на користь банку - Олена Сосєдка

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“Ми розглядаємо питання щодо звернення до правоохоронних органів та українського бізнес-омбудсмена Романа Ващука з проханням вивчити та дати оцінку ситуації, у який ми вбачаємо вплив з боку Нацбанку, спрямований проти особистих фінансових інтересів українських громадян”, — наголосила вона.

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У дописі Сосєдки йдеться про те, що представник позивача з боку АТ “АКБ “Конкорд”, який перебуває під керівництвом уповноваженої особи від Фонду гарантування вкладів фізосіб, не відвідав 4 жовтня відразу 2 судових засідання у Київському окружному адмінсуді. Також представник позивача 2 жовтня не з’явився на засідання у ще одній, вже третій справі. Перші дві справи за позовом “Конкорд” до НБУ торкаються скасування рішень щодо штрафних санкцій з боку держрегулятора на суму близько 62 млн грн.

“Питання полягає у стягнені на користь банку коштів, які можна спрямувати на виплати вкладникам та клієнтам „Конкорду“, який наразі перебуває у стані ліквідації”, — пояснила стурбованість ситуацією Олена Сосєдка.

Вона повідомила, що наразі слухання по справах перенесені на кінець жовтня — початок листопада, а це — “значна затримка для тих, хто очікує на повернення коштів”.

“Ситуація з неявкою представника з боку банку, яким керує уповноважений від ФГВФО, нас дуже турбує. Крім того, а чому саме, якщо Нацбанк, як відповідач, впевнений у власній позиції, у тому, що все за законом й правильно, складається враження, що він просто боїться суду? Взагалі-то, відповідно до Закону, ці особи, Нацбанк як державний регулятор та Фонд гарантування вкладів фізосіб, повинні співпрацювати з метою захисту інтересів вкладників — це навіть вказано у Законі України про ФГВФО. Тому ми припускаємо, що нацрегулятор може чинити вплив на Фонд, аби довести ситуацію до того, що суд залишить ці справи без розгляду. А це, повторюсь, ті самі кошти, які можуть отримати клієнти банку”, — зазначила Олена Сосєдка.

При цьому, за її словами, співзасновники банку не впевнені “у тому, що ситуація з відсутністю представника поточного керівництва банку не повториться знов”.

“Тому ми розглядаємо питання щодо звернення до правоохоронних органів та українського бізнес-омбудсмена Романа Ващука з проханням дати оцінку ситуації, у який ми вбачаємо вплив з боку Нацбанку, спрямований проти особистих фінансових інтересів українських громадян”, — наголосила співзасновниця банку, нагадавши, що команда банку обіцяла зробити все можливе, аби процедура ліквідації “Конкорду” була максимально прозорою.

Нагадаємо

За словами Олени Сосєдки, станом на 1 серпня, коли Нацбанк прийняв рішення про відкликання ліцензії АТ “АКБ “КОНКОРД”, на коррахунку фінансової установи вистачало коштів, аби усі юрособи, які обслуговувалися у “Конкорді” отримали всої фінанси протягом 2-3 тижнів.

За її словами, високоліквідних активів банку для цього достатньо, а, власне, проблеми з виплатами виникають, коли у фінустанови не вистачає коштів. Однак, підкреслила вона, ситуація навколо “Конкорду” є унікальним прецедентом, адже лише за 2023 рік банк заплатив близько 70 млн грн податків і показав прибуток близько 120 млн.

Тобто станом 1 серпня у банку все було стабільно, а його ліквідність була більш ніж достатньою для погашення всіх зобов’язань.