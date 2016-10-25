НБУ купил на валютном аукционе 15,8млн. долл.

"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 18,9 млн. долл., из которых НБУ приобрел 15,8 млн. долл. ", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 25,5980 грн / долл., максимальный - 25,6100 грн / долл. и средневзвешенный - 25,6030 грн / долл.

В то же время, по максимальному курсу было приобретено 36,7% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 5,8 млн. долл.

Как сообщал УНН, 18 октября во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 65,7 млн. долл., - 79,4% общего объема поданных заявок субъектами рынка.