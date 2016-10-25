НБУ купив на валютному аукціоні 15,8 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Сьогодні, 25 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 15,8 млн дол., — 83,6% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.
“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 18,9 млн дол., з яких НБУ придбав 15,8 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.
За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 25,5980 грн/дол., максимальний — 25,6100 грн/дол. та середньозважений — 25,6030 грн/дол.
Водночас, за максимальним курсом було придбано 36,7% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 5,8 млн дол.
Як повідомляв УНН, 18 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 65,7 млн дол., — 79,4% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку.