НБУ к годовщине Независимости Украины выпустил гривны с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!"

Национальный банк Украины к годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, модифицированные банкноты появятся в обращении постепенно. С 08 августа введут номиналами 500 и 1000 гривен, с 23 августа - номиналом 50 гривен, в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Национальный банк будет подкреплять банки и СИТ-компании модифицированными банкнотами с дат их введения в обращение для дальнейшей их выдачи клиентам.

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Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета.

В то же время гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

Модифицированные банкноты будут выпускаться в пределах планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного обращения необходимыми объемами наличных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличности в обращении.

Постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014-2019 годов, которые имеют признаки износа.