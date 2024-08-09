НБУ к годовщине Независимости Украины выпустил гривны с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!"
Киев • УНН
К годовщине Независимости НБУ выпустил модифицированные банкноты с лозунгом 'Слава Украине! Героям слава!'.
Национальный банк Украины к годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты с лозунгом "Слава Украине! Героям слава!". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, модифицированные банкноты появятся в обращении постепенно. С 08 августа введут номиналами 500 и 1000 гривен, с 23 августа - номиналом 50 гривен, в последующие годы - номиналами 20, 100 и 200 гривен.
Национальный банк будет подкреплять банки и СИТ-компании модифицированными банкнотами с дат их введения в обращение для дальнейшей их выдачи клиентам.
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Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут находиться в обращении вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета.
В то же время гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.
Модифицированные банкноты будут выпускаться в пределах планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного обращения необходимыми объемами наличных средств соответствующих номиналов и повышения качества наличности в обращении.
Постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014-2019 годов, которые имеют признаки износа.