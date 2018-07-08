Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона "Rocket Man"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео не передавший лидеру КНДР Ким Чен Ыну диск с песней “Rocket Man” (“Астронавт” или, буквально, “человек-ракета”) британского певца Элтона Джона. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, которая сопровождает начальника в его нынешней поездке по странам Азии, Ближнего Востока и Европы, информирует УНН.
“Госдепартамент подтвердил, что Помпео доставил письмо от президента Дональда Трампа Ким Чен Ыну. В то же время Нойерт опровергла информацию, что Помпео привез и диск с песней Элтона Джона „Rocket Man“”, — указала NBC.
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О том, что госсекретарь везет в подарок лидеру КНДР такой диск, написали накануне прибытия Помпео в Пхеньян несколько китайских и южнокорейских газет. В прошлом году, когда КНДР провела серию испытаний баллистических ракет, Трамп в пылу заочной полемики с Ким Чен Ыном несколько раз называл его “маленьким человеком-ракетой”.
Согласно источникам южнокорейской газеты Chosun IIbo, во время саммита в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын напомнил Трампу о таком обидное прозвище. Американский президент выкрутился из щекотливой ситуации, поинтересовавшись у северокорейского лидера, не слышал ли он одноименную песню Элтона Джона. Ким Чен Ын ответил отрицательно, и тогда у Трампа возникла идея подарить ему диск.
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Напомним, госсекретарь в пятницу и субботу вел переговоры в Пхеньяне с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоль. Но с Ким Чен Ыном на этот раз не встречался, в отличие от двух его предыдущих визитов в КНДР — в апреле и мае, когда готовился саммит в Сингапуре.