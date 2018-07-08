Держдеп США спростував передачу Кім Чен Ину диска з піснею Елтона Джона "Rocket Man"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео не передав лідерові КНДР Кім Чен Ину диск з піснею Rocket Man (“Астронавт” або, буквально, “людина-ракета”) британського співака Елтона Джона. Про це повідомила в суботу телекомпанія NBC з посиланням на керівника прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, яка супроводжує начальника в його нинішній поїздці країнами Азії, Близького Сходу та Європи, інформує УНН.
“Держдепартамент підтвердив, що Помпео доставив лист від президента Дональда Трампа Кім Чен Ину. У той же час Нойєрт спростувала повідомлення, що Помпео привіз і диск із піснею Елтона Джона „Rocket Man“”, — вказала NBC.
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Про те, що держсекретар везе в подарунок лідерові КНДР такий диск, написали напередодні прибуття Помпео в Пхеньян кілька китайських і південнокорейських газет. У минулому році, коли КНДР провела серію випробувань балістичних ракет, Трамп в запалі заочної полеміки зі Кім Чен Ином кілька разів називав його “маленьким людиною-ракетою”.
Відповідно до джерел південнокорейської газети Chosun IIbo, під час саміту в Сінгапурі 12 червня Кім Чен Ин нагадав Трампу про таке образливе прізвисько. Американський президент викрутився з делікатної ситуації, поцікавившись у північнокорейського лідера, не чув він однойменну пісню Елтона Джона. Кім Чен Ин відповів негативно, і тоді у Трампа виникла ідея подарувати йому диск.
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Нагадаємо, держсекретар у п’ятницю і суботу вів переговори у Пхеньяні з завідувачем відділом єдиного фронту Трудової партії Кореї Кім Ен Чхоль. Але з Кім Чен Ином на цей раз не зустрічався, на відміну від двох його попередніх візитів в КНДР — в квітні і травні, коли готувався саміт в Сінгапурі.