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Названы наименее пунктуальные авиаперевозчики июля

Киев • УНН

 • 13784 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Украинскими авиакомпаниями, рейсы которых задерживались в июле чаще всего, стали “Атлас Джет Украина”, “Браво” и “Скай АП”. Соответствующий рейтинг опубликовал в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

Названы наименее пунктуальные авиаперевозчики июля

“Новый рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль 2018 года. При его составлении ввели ряд новых показателей. Прежде всего, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов”, — сообщил Омелян.

Согласно рейтингу, наиболее пунктуальными украинскими авиаперевозчиками в июле стали “Роза ветров”, “Мотор-Сич”, “МАУ”. Аутсайдерами стали “Атлас Джет Украина”, “Браво” и “Скай АП”.

Среди иностранных авиакомпаний пунктуальными оказались Alitalia, Belavia и Qatarways. Наименее пунктуальными в июле были: Atlas Global, Vueling Airlines, Iraqi Airways.

Напомним, в Мининфраструктуры заверили украинцев в безопасности полетов авиатранспортом украинских компаний, а также сообщили, что работают над улучшением комфорта пассажиров, пользующихся этими самолетами.

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