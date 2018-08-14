Названы наименее пунктуальные авиаперевозчики июля

“Новый рейтинг пунктуальности авиакомпаний за июль 2018 года. При его составлении ввели ряд новых показателей. Прежде всего, оцениваются не только украинские, но и все иностранные авиакомпании, которые летают в Украину. Ввели также дифференцированную оценку: выполнение рейсов точно в указанное время (допускается опоздание до 15 мин), с задержкой от 15 до 30 мин, до и более двух часов”, — сообщил Омелян.

Согласно рейтингу, наиболее пунктуальными украинскими авиаперевозчиками в июле стали “Роза ветров”, “Мотор-Сич”, “МАУ”. Аутсайдерами стали “Атлас Джет Украина”, “Браво” и “Скай АП”.

Среди иностранных авиакомпаний пунктуальными оказались Alitalia, Belavia и Qatarways. Наименее пунктуальными в июле были: Atlas Global, Vueling Airlines, Iraqi Airways.

Напомним, в Мининфраструктуры заверили украинцев в безопасности полетов авиатранспортом украинских компаний, а также сообщили, что работают над улучшением комфорта пассажиров, пользующихся этими самолетами.