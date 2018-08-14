Названо найменш пунктуальних авіаперевізників липня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Українськими авіакомпаніями, рейси який затримувались у липні найчастіше, стали “Атлас Джет Україна”, “Браво” та “Скай АП”. Відповідний рейтинг опублікував у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає УНН.
“Новий рейтинг пунктуальності авіакомпаній за липень 2018. При його складанні ввели низку нових показників. Насамперед, оцінюються не лише українські, але й усі іноземні авіакомпанії, які літають до України. Ввели також диференційовану оцінку: виконання рейсів точно у зазначений час (допускається запізнення до 15 хв), із затримкою від 15 до 30 хв, до і більше двох годин”, — повідомив Омелян.
Відповідно до рейтингу, найбільш пунктуальними українськими авіаперевізниками у липні стали “Роза вітрів”, “Мотор-Січ”, “МАУ”. Аутсайдерами стали “Атлас Джет Україна”, “Браво” та “Скай АП”.
Серед іноземних авіакомпаній найпунктуальнішими виявилися Alitalia, Belavia та Qatarways. Найменш пунктуальними у липні були: Atlas Global, Vueling Airlines, Iraqi Airways.
Нагадаємо, у Мінінфраструктури запевнили українців у безпечності польотів авіатранспортом українських компаній, а також повідомили, що працюють над поліпшенням комфорту пасажирів, які користуються цими літаками.