Названо максимальную цену газа для промышленности после повышения

В Комиссии сообщили, что осуществили мониторинг цен на природный газ для всех категорий потребителей, которым осуществляли поставки газа в ноябре этого года.

"По имеющейся информации и результатам проведенного мониторинга НКРЭКУ информирует, что максимальная цена на природный газ (без учета тарифов на услуги транспортировки и распределение природного газа), которая сложилась на рынке природного газа для потребителей, которые не подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 19.10.2018 № 867, в ноябре 2018 года составила - 15 523,54 грн за 1000 куб. м (с НДС)", - отметили в ведомстве.

Добавим, по данным НКРЭКУ, максимальная цена на природный газ для потребителей, которые не подпадали под действие ПСО, в октябре 2018 года составляла 15 205,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость газа на декабрь для промышленных потребителей на 16,5-17% - до 9 294,00 - 10 150,00 грн за тысячу кубометров (без НДС).

Как сообщал УНН, 19 октября Кабинет министров Украины одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.