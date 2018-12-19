Названо максимальну ціну газу для промисловості після підвищення

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Максимальна вартість природного газу (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу) для непобутових споживачів у листопаді цього року становила 15,523 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.