Названо максимальну ціну газу для промисловості після підвищення
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Максимальна вартість природного газу (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу) для непобутових споживачів у листопаді цього року становила 15,523 тис. грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ). Про це йдеться у повідомленні прес-служби Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), передає УНН.
У Комісії повідомили, що здійснили моніторинг цін на природний газ для всіх категорій споживачів, яким здійснювали поставки газу у листопаді цього року.
"За наявною інформацією та результатами проведеного моніторингу НКРЕКП інформує, що максимальна ціна на природний газ (без урахування тарифів на послуги транспортування та розподілу природного газу), яка склалась на ринку природного газу для споживачів, які не підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 19.10.2018 № 867, у листопаді 2018 року становила – 15 523,54 грн за 1000 куб. м (з ПДВ)", - зазначили у відомстві.
Додамо, за даними НКРЕКП, максимальна ціна на природний газ для споживачів, що не підпадали під дію ПСО, у жовтні 2018 року становила 15 205,80 грн за 1 тис. куб. м (з ПДВ).
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" зменшив вартість газу на грудень для промислових споживачів на 16,5-17% - до 9 294,00 – 10 150,00 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ).
Як повідомляв УНН, 19 жовтня Кабінет міністрів України схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м.