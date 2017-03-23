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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 19285 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 67656 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111945 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127284 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135953 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128180 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119821 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106761 просмотра

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11 марта, 11:14 • 107695 просмотра

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Названы страны, жители которых пьют больше всего вина

Названы страны, жители которых пьют больше всего вина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. По данным Института вина (Wine Institute), Андорра - страна, жители которой за год выпивают больше всех вина, передает УНН.

По данным Института, потребление вина гражданами Андорры составляет 56,9 литров вина в год на человека, что составляет около 76 бутылок.

При этом в стране живет чуть меньше 70 тыс. человек.

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Второе место в рейтинге стран, жители которых выпивают вина больше других, занимает Ватикан. В стране за год граждане выпивают 56,2 литров на человека.

На третьей позиции оказалась Хорватия, а Португалия и Франция заняли соответственно четвертое и пятое места.

При этом, суммарно больше всего вина выпивают в США. Так, в 2014 году в США выпили 3 млн 217 тыс. 500 литров вина. При этом, на одного американца приходится лишь 9,9 литров напитка.

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Второе место в данном рейтинге занимает Франция, третье - Италия.

Добавим, что по данным исследования, меньше всего пьют вино жители мусульманских стран. Так, к примеру, в Пакистане за год один житель выпивает всего 0,00019 литров вина, в Йемене - 0,00022 литров напитка, а в Афганистане - 0,00075 литров вина.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта А.Безуглого, Украина имеет все предпосылки для развития винного туризма.

Украинские Национальные Новости

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