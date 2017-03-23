Названы страны, жители которых пьют больше всего вина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По данным Института вина (Wine Institute), Андорра - страна, жители которой за год выпивают больше всех вина, передает УНН.
По данным Института, потребление вина гражданами Андорры составляет 56,9 литров вина в год на человека, что составляет около 76 бутылок.
При этом в стране живет чуть меньше 70 тыс. человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: больше всего вина Украина импортирует из Италии
Второе место в рейтинге стран, жители которых выпивают вина больше других, занимает Ватикан. В стране за год граждане выпивают 56,2 литров на человека.
На третьей позиции оказалась Хорватия, а Португалия и Франция заняли соответственно четвертое и пятое места.
При этом, суммарно больше всего вина выпивают в США. Так, в 2014 году в США выпили 3 млн 217 тыс. 500 литров вина. При этом, на одного американца приходится лишь 9,9 литров напитка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы назвали лучшим украинское вино от ТМ "Коктебель"
Второе место в данном рейтинге занимает Франция, третье - Италия.
Добавим, что по данным исследования, меньше всего пьют вино жители мусульманских стран. Так, к примеру, в Пакистане за год один житель выпивает всего 0,00019 литров вина, в Йемене - 0,00022 литров напитка, а в Афганистане - 0,00075 литров вина.
Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта А.Безуглого, Украина имеет все предпосылки для развития винного туризма.