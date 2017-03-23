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Названо країни, жителі яких п'ють найбільше вина

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. За даними Інституту вина (Wine Institute), Андора - країна, жителі якої за рік випивають найбільше вина, передає УНН.

За даними Інституту, споживання вина громадянами Андори становить 56,9 літрів вина на рік на людину, що складає близько 76 пляшок.

При цьому в країні живе трохи менше 70 тисяч чоловік.

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Друге місце у рейтингу країн, жителі яких п'ють найбільше вина, посідає Ватикан. У країні за рік громадяни випивають 56,2 літрів на людину.

На третій позиції опинилася Хорватія, а Португалія і Франція зайняли відповідно четверте і п'яте місця.

При цьому, сумарно найбільше вина випивають в США. Так, у 2014 році в США випили 3 млн 217 тис. 500 літрів вина. При цьому, на одного американця припадає лише 9,9 літрів напою.

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Друге місце в даному рейтингу посідає Франція, третє - Італія.

Додамо, що за даними дослідження, найменше п'ють вина жителі мусульманських країн. Так, до прикладу, у Пакистані за рік один житель випиває всього 0,00019 літрів вина, у Ємені - 0,00022 літрів напою, а у Афганістані - 0,00075 літрів вина.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта О. Безуглого, Україна має усі передумови для розвитку винного туризму

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