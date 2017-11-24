Названа тройка самых опасных по содержанию пестицидов фруктов

Исследователи обнаружили, что почти 70% образцов 48 видов выращенных продуктов были загрязнены остатками пестицидов.

Были протестированы 36 тысяч образцов. По результатам исследований, была собрана “Грязная дюжина” самых загрязненных пестицидами свежих продуктов, а также “Чистые пятнадцать” овощей и фруктов, которые содержат меньше всего пестицидов.

Отмечается, что груши, вишня и клубника относятся к одним из самых загрязненных пестицидами свежих продуктов. Меньше всего пестицидов содержат авокадо, ананасы и манго.

Ранее УНН сообщал, что помимо токсичных веществ в продуктах питания, негативное влияние на здоровье людей оказывают накопленные в стране опасные отходы. По последним данным, это 12 млн тонн ядохимикатов.

По словам экспертов, плачевная ситуация в сфере опасных отходов обусловлена ​​бесконтрольностью и безответственностью.

Лицензии на работу с ядохимикатами получают предприятия без надлежащих ресурсов и технологий. Они берут деньги за якобы утилизацию опасных отходов, однако, не имея материально-технической базы, выбрасывают их где придется.

К примеру, недавно один из таких утилизаторов решил сжечь опасные отходы просто под открытым небом в Кропивницком.

Проверить предприятия практически невозможно - в стране действует мораторий на проверки бизнеса. Именно поэтому утилизацию опасных отходов в Украине называют "бумажной" или виртуальной. После такой "утилизации" опасные отходы оказываются на стихийных свалках возле рек, лесов и жилых домов.

В Верховной Раде попытались изменить ситуацию и усилить требования для получения лицензий. Нардепы из экологического комитета ВР еще в прошлом году подготовили законопроект, согласно которому предприятия должны будут проходить обязательную проверку перед получением лицензии. Однако, до сих пор законопроект не принят, а мораторий не снят.