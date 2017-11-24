Названа трійка найбільш небезпечних за вмістом пестицидів фруктів

Дослідники виявили, що майже 70% зразків 48 видів вирощених продуктів були забруднені залишками пестицидів.

Були протестовані 36 тисяч зразків. За результатами досліджень, була зібрана "Брудна дюжина" найзабрудненіших пестицидами свіжих продуктів, а також "Чисті п'ятнадцять" овочів і фруктів, які містять найменше пестицидів.

Відзначається, що груші, вишня і полуниця відносяться до одних з найбільш забруднених пестицидами свіжих продуктів. Найменше пестицидів містять авокадо, ананаси і манго.

Раніше УНН повідомляв, що крім токсичних речовин в продуктах харчування, негативний вплив на здоров'я людей надають накопичені в країні небезпечні відходи. За останніми даними, це 12 млн тонн отрутохімікатів.

За словами експертів, плачевна ситуація в сфері небезпечних відходів обумовлена ​​безконтрольністю і безвідповідальністю.

Ліцензії на роботу з отрутохімікатами отримують підприємства без належних ресурсів і технологій. Вони беруть гроші за нібито утилізацію небезпечних відходів, проте, не маючи матеріально-технічної бази, викидають їх де доведеться.

Наприклад, недавно один з таких утилізаторів вирішив спалити небезпечні відходи просто під відкритим небом в Кропивницькому.

Перевірити підприємства практично неможливо - в країні діє мораторій на перевірки бізнесу. Саме тому утилізацію небезпечних відходів в Україні називають "паперовою" або віртуальної. Після такої "утилізації" небезпечні відходи опиняються на стихійних звалищах біля річок, лісів і житлових будинків.

У Верховній Раді спробували змінити ситуацію і посилити вимоги для отримання ліцензій. Нардепи з екологічного комітету ВР ще в минулому році підготували законопроект, згідно з яким підприємства повинні будуть проходити обов'язкову перевірку перед отриманням ліцензії. Однак, до цього часу законопроект не прийнятий, а мораторій не знято.