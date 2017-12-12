НАПК предложило новую финансовую отчетность политических партий

"Вопрос о новой формы отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 НАПК обсудило с представителями политических партий. Проект новой формы Отчета разработал Департамент по предупреждению политической коррупции с участием екcпертив Международного фонда избирательных систем (IFES) на основе анализа действующей формы Отчета", - отмечается в сообщении.

В агентстве убеждены, что предложенный проект будет способствовать совершенствованию порядка подачи отчетности, обобщению и упрощению изложения отчетной информации.

В частности сообщается, что согласно проекту формы Отчета все сведения формируются как сводные ведомости единого субъекта отчетности, которым политическая партия, включая все ее местные организации, избирательные фонды и избирательные фонды местных организаций политической партии, избирательные фонды кандидатов, выдвинутых партией и ее местными организациями. Новая форма отчета будет содержать консолидированную информацию о политической партии и ее местные организации, ответственность за которую возложена на руководителя партии.

Кроме того, проект формы Отчета содержит информацию, обобщенную в 5 главах, и сводные данные о движении и остатке средств на счетах политической партии и местных организаций партии, а также одну консолидированную таблицу для первичного (общего) ознакомление с показателями, формируют представление о материально-финансовую активность партии в отчетном квартале.

"Соответственно, отчетная информация включается в Отчет на основании требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и избирательного законодательства", - уточнили в НАПК.

Напомним, НАПК в соответствии с Законом "О политических партиях в Украине" распределяет средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий.