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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 7058 просмотра

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10 марта, 17:10 • 102358 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102671 просмотра

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10 марта, 15:15 • 116937 просмотра

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Актуальное
НАПК предложило новую финансовую отчетность политических партий

НАПК предложило новую финансовую отчетность политических партий

Киев  •  УНН

 • 12853 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) предложили новую форму отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 год. Об этом говорится в сообщении НАПК, передает УНН.

"Вопрос о новой формы отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2017 НАПК обсудило с представителями политических партий. Проект новой формы Отчета разработал Департамент по предупреждению политической коррупции с участием екcпертив Международного фонда избирательных систем (IFES) на основе анализа действующей формы Отчета", - отмечается в сообщении.

В агентстве убеждены, что предложенный проект будет способствовать совершенствованию порядка подачи отчетности, обобщению и упрощению изложения отчетной информации.

В частности сообщается, что согласно проекту формы Отчета все сведения формируются как сводные ведомости единого субъекта отчетности, которым политическая партия, включая все ее местные организации, избирательные фонды и избирательные фонды местных организаций политической партии, избирательные фонды кандидатов, выдвинутых партией и ее местными организациями. Новая форма отчета будет содержать консолидированную информацию о политической партии и ее местные организации, ответственность за которую возложена на руководителя партии.

Кроме того, проект формы Отчета содержит информацию, обобщенную в 5 главах, и сводные данные о движении и остатке средств на счетах политической партии и местных организаций партии, а также одну консолидированную таблицу для первичного (общего) ознакомление с показателями, формируют представление о материально-финансовую активность партии в отчетном квартале.

"Соответственно, отчетная информация включается в Отчет на основании требований Закона Украины "О политических партиях в Украине" и избирательного законодательства", - уточнили в НАПК.

Напомним, НАПК в соответствии с Законом "О политических партиях в Украине" распределяет средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий.

Украинские Национальные Новости

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