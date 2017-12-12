НАЗК запропонувало нову фінансову звітність політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) запропонували нову форму Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік. Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає УНН.
“Питання щодо нової форми Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік НАЗК обговорило з представниками політичних партій. Проект нової форми Звіту розробив Департамент з питань запобігання політичній корупції за участі екcпертів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES) на основі аналізу діючої форми Звіту”, — наголошується у повідомленні.
У агентстві переконані, що запропонований проект сприятиме вдосконаленню порядку подачі звітності, узагальненню та спрощенню викладення звітної інформації.
Зокрема повідомляється, що відповідно до проекту форми Звіту усі відомості формуються як зведені відомості єдиного суб’єкта звітування, яким є політична партія, що включає всі її місцеві організації, виборчі фонди та виборчі фонди місцевих організацій політичної партії, виборчі фонди кандидатів, висунутих партією та її місцевими організаціями. Нова форма звіту міститиме консолідовану інформацію про політичну партію і її місцеві організації, відповідальність за яку покладена на керівника партії.
Крім того, проект форми Звіту містить інформацію, узагальнену у 5 розділах, та зведені дані про рух і залишок коштів на рахунках політичної партії та місцевих організацій партії, а також має одну консолідовану таблицю для первинного (загального) ознайомлення з показниками, що формують уявлення про матеріально-фінансову активність партії у звітному кварталі.
“Відповідно, звітна інформація включається до Звіту на підставі вимог Закону України „Про політичні партії в Україні“ та виборчого законодавства”, — уточнили в НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК відповідно до Закону “Про політичні партії в Україні” розподіляє кошти, виділені з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій.