НАЗК запропонувало нову фінансову звітність політичних партій

КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) запропонували нову форму Звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік. Про це йдеться у повідомленні НАЗК, передає УНН.