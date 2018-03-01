НАПК внесло предписание министру Нищуку

"Национальное агентство по предупреждению коррупции на своем заседании приняло решение о внесении предписаний Министру культуры Украины Евгению Нищуку относительно Председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино Филиппа Ильенко и генеральному директору Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Петру Семере относительно его первого заместителя Александра Богданова", - говорится в сообщении.

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Национальное агентство установило, что Филипп Ильенко не принял меры по урегулированию потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с его двоюродной сестрой, которая работает в Госкино, но не сообщил в установленном законом порядке о наличии у него потенциального конфликта интересов. В дальнейшем это привело к совершению им административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частями первой и второй статьи 1727 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также Филипп Ильенко как руководитель соответствующего органа после получения уведомления от работника Госкино о наличии у него потенциального конфликта интересов, вызванного семейными отношениями с женой, не принял мер по урегулированию конфликта интересов.

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Кроме того, в деятельности первого заместителя генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения Александра Богданова во время исполнения обязанностей генерального директора этого предприятия установлено наличие у него потенциального конфликта интересов в связи с совместной работой с его женой, а также обнаружено признаки реального конфликта интересов.

Согласно предписаниям, Национальное агентство требует провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушений, связанных с коррупцией, рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности и принять меры по урегулированию потенциального конфликта интересов в указанных лиц.