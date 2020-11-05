НАПК выявило признаки недекларирования у двух судей КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. С 15 января Национальное агентство по предупреждению коррупции начало 1006 проверок и установило признаки преступления, недекларирование информации у двух судей Конституционного суда. Об этом в эфире UA: Украинское радио сказал глав НАПК Александр Новиков, передает УНН.
"Могу сказать, что с 15 января мы... начали 1006 проверок, из них 460 закончили. Установили 95 фактов совершения преступлений соответствующими должностными лицами, в частности министрами бывшего и нынешнего правительства... А также установили признаки преступлений, недекларирование информации у двух судей Конституционного суда. Что касается конкретных решений, мы составили протоколы об административных правонарушениях в отношении 24 депутатов. В отношении 13 из них рассмотрено протоколы и привлечено их к ответственности", - сказал Александр Новиков.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей КС признать его решение о декларировании "ничтожным" и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции".