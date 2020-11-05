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НАЗК виявило ознаки недекларування у двох суддів КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. З 15 січня Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало 1006 перевірок і встановило ознаки злочину, недекларування інформації у двох суддів Конституційного суду. Про це в ефірі UA: Українське радіо сказав голова НАЗК Олександр Новіков, передає УНН.

“Можу сказати, що з 15 січня ми… розпочали 1006 перевірок, з них 460 закінчили. Встановили 95 фактів вчинення злочинів відповідними посадовими особами, зокрема міністрами колишнього та нинішнього уряду… А також встановили ознаки злочинів, недекларування інформації у двох суддів Конституційного суду. Щодо конкретних рішень, ми склали протоколи про адмінправопорушення стосовно 24 депутатів. Стосовно 13 з них розглянуто протоколи і притягнуто їх до відповідальності”, - сказав Олександр Новіков.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним" і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до ЗУ "Про запобігання корупції".

Українські Національні Новини

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