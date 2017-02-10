НАПК принял порядок проверки электронной декларации

"Мы приняли порядок (проверки электронных деклараций - ред.), согласованный совместно с Минюстом и Секретариатом КМУ", - сообщил Р.Рябошапка.

Напомним, накануне министр П.Петренко сообщил, что Минюст разработал проект порядка проведения проверки деклараций для НАПК.

В Минюсте заявили о готовности "немедленно - в течение 1 суток - после поступления к нам этого документа зарегистрировать текст, который был согласован рабочей группой".