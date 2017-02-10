НАПК принял порядок проверки электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, согласованный совместно с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров Украины. Это УНН подтвердил член НАПК Руслан Рябошапка.
"Мы приняли порядок (проверки электронных деклараций - ред.), согласованный совместно с Минюстом и Секретариатом КМУ", - сообщил Р.Рябошапка.
Напомним, накануне министр П.Петренко сообщил, что Минюст разработал проект порядка проведения проверки деклараций для НАПК.
В Минюсте заявили о готовности "немедленно - в течение 1 суток - после поступления к нам этого документа зарегистрировать текст, который был согласован рабочей группой".