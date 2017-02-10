НАЗК прийняв порядок перевірки е-декларацій

"Ми прийняли порядок (перевірки електронних декларацій - ред.), узгоджений спільно з Мін'юстом та секретаріатом КМУ", - повідомив Р.Рябошапка.

Нагадаємо, напередодні міністр П.Петренко повідомив, що Мін'юст розробив проект порядку проведення перевірки декларацій для НАЗК.

У Мін'юсті заявили про готовність "невідкладно – протягом 1 доби – після надходження до нас цього документа зареєструвати текст, який був узгоджений робочою групою".