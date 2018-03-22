НАПК направило в суд протокол на одного из нардепов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении, совершенное народным депутатом Максимом Микитасем. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
"НАПК направило в суд протокол об административных правонарушениях, совершенных народным депутатом Микитасем Максимом Викторовичем", - говорится в сообщении.
В НАПК заявили, что Максим Микитась не подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, которые были у него в связи с получением наследства.
"В частности, народный депутат получил по наследству два земельных участка в Киеве, жилой дом, автомобиль Mercedes-Benz и ценные бумаги. Общая стоимость наследуемого имущества составляет 35 770 440 грн", - добавили в ведомстве.
Напомним, НАПК начало полную проверку э-деклараций нардепов О.Ляшко и А.Лозового.