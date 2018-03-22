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НАЗК направило до суду протокол на одного з нардепів

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, вчинене народним депутатом Максимом Микитасем. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЗК.

"НАЗК направило до суду протокол про адміністративні правопорушення, вчинені народним депутатом Микитасем Максимом Вікторовичем", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК заявили, що Максим Микитась не подав повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, які відбулись у нього у зв’язку з отриманням спадщини.

"Так, народний депутат отримав у спадщину дві земельні ділянки у місті Києві, житловий будинок, автомобіль Mercedes-Benz та цінні папери. Загальна вартість успадкованого майна становить 35 770 440 грн", - додали у відомстві.

Нагадаємо, НАЗК розпочало повну перевірку е-декларацій нардепів О.Ляшка та А.Лозового.

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