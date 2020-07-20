НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Госгеонедр и двух руководителей партий

КИЕВ. 20 июля. УНН. За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд административные протоколы в отношении семи публичных служащих, среди которых глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и двух руководителей политических партий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.