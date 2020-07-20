НАПК направило в суд админпротоколы в отношении главы Госгеонедр и двух руководителей партий
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд административные протоколы в отношении семи публичных служащих, среди которых глава Государственной службы геологии и недр Украины Роман Опимах, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак и двух руководителей политических партий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"За прошедшую неделю Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) составило и направило в суд административные протоколы в отношении 7 публичных служащих и двух руководителей политических партий", - говорится в сообщении.
Административные протоколы по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены в отношении трех лиц:
• Ирина Линкевич, бывший начальник отдела ГУ Госгеокадастра в Донецкой области;
• Мария Бабак, начальник отдела Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг;
• Юрий Грымчак, бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
Из-за несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены протоколы относительно двух должностных лиц:
• Роман Опимах, глава Государственной службы геологии и недр Украины;
• Наталья Виноградова, судья Суворовского районного суда г. Одессы.
Также составлено и направлено в суд два админпротокола по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении следующих лиц:
• Оксана Чернявская, заместитель начальника Васильевского управления ГУ ГНС в Запорожской области - начальник отдела администрирования налогов и сборов с физических лиц;
• Виктор Бовшик, начальник отдела административно-хозяйственной работы Главного управления Государственной казначейской службы Украины в Черкасской области.
Также составлено три административных протокола о нарушениях порядка представления финансовой отчетности в отношении таких руководителей политических партий:
• Валентина Савченко, руководитель политической партии "Русичи";
• Татьяна Яхеева, руководитель политической партии "Украина соборная".
Напомним, НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко.