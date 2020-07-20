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НАЗК направило до суду адмінпротоколи щодо голови Держгеонадр та двох керівників партій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 липня. УНН. За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду адміністративні протоколи стосовно сімох публічних службовців, серед яких голова Державної служби геології та надр України Роман Опімах, колишній заступник Міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак та двох керівників політичних партій. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАЗК.

"За минулий тиждень Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало та направило до суду адміністративні протоколи стосовно 7 публічних службовців та двох керівників політичних партій", - йдеться в повідомленні.

Адміністративні протоколи за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складені стосовно трьох осіб:

• Ірина Лінкевич, колишній начальник відділу ГУ Держгеокадастру в Донецькій області;
• Марія Бабак, начальник відділу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
• Юрій Гримчак, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Через неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані складені протоколи щодо двох посадовців:

• Роман Опімах, голова Державної служби геології та надр України;
• Наталія Виноградова, суддя Суворівського районного суду м. Одеси.

Також складено та направлено до суду два адмінпротоколи за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно таких осіб:

• Оксана Чернявська, заступник начальника Василівського управління ГУ ДПС у Запорізькій області – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб;
• Віктор Бовшик, начальник відділу адміністративно-господарської роботи Головного управління Державної казначейської служби України у Черкаській області.

Також складено три адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності стосовно таких керівників політичних партій:

• Валентина Савченко, керівник політичної партії "Русичи";
• Тетяна Яхеєва, керівник політичної партії "Україна соборна".

Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій Зеленського та Порошенка.

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