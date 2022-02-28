Наземный транспорт в Киеве курсирует: назвали маршруты

Автобусные маршруты

* № 2 — от ул. Булгакова до ул. Шолуденко

* № 21 — от ул. Милославской до ж.м. Радужный

* № 35 — от ул. Подлипко до ул. Урловской

* № 54 — от ст.м. Выдубичи до пл. Михаила Спивака

* № 73 — ул. Милославской до просп. Шухевича

* № 101 — от ул. Милославской до ж.м. Радужный

* № 51 — через Южный мост (мост Патона закрыт)

* № 55 — через Южный мост (мост Патона закрыт)

* № 114 — от ул. Милославской до ж.м. Радужный

* № 64 — от ст.м. Славутич до ул. Садовой

* № 69 — от Дворца спорта до ул. Гната Юры

* № 90 — от ул. Туполева до ул. Гната Юры

* № 118 — от Политехнического института до моста Патона

Сообщается, что временно не осуществляется движение автобусных маршрутов №№ 1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.

Троллейбусные маршруты

* № 45 — по постоянному маршруту

* № 1 — от ул. Маршальской до Лыбедской

* № 11 — от ст.м. Демеевская до ТРЕД № 1

* № 12 — от ст.м. Васильковская до ст.м. Лыбидская

Отмечается, что движение других маршрутов временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты

* по постоянным схемам № 8К, 22К, 29К, 33А.

Работа других маршрутов временно приостановлена.

“Просим не выходить на улицу и не передвигаться по городу без необходимости”, — указали в КГГА.

Дополнение

Метрополитен Киева вернулся к режиму перевозок, однако, работает с ограничениями. 26 февраля в Киеве метро перешло в режим укрытия, транспортных перевозок не было.