Наземний транспорт у Києві курсує: назвали маршрути
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Київська міська державна адміністрація повідомила, за якими маршрутами курсує наземний транспорт. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КМДА.
Автобусні маршрути
• № 2 — від вул. Булгакова до вул. Шолуденка
• № 21 — від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
• № 35 — від вул. Підлипка до вул. Урлівської
• № 54 — від ст.м. Видубичі до пл. Михайла Співака
• № 73 — вул. Милославської до просп. Шухевича
• № 101 — від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
• № 51 — через Південний міст (міст Патона закрито)
• № 55 — через Південний міст (міст Патона закрито)
• № 114 — від вул. Милославської до ж.м. Райдужний
• № 64 — від ст.м. Славутич до вул. Садової
• № 69 — від Палацу спорта до вул. Гната Юри
• № 90 — від вул. Туполева до вул. Гната Юри
• № 118 — від Політехнічного інституту — до м.остуПатона
Повідомляється, що тимчасово не здійснюється рух автобусних маршрутів №№ 1, 5, 10, 12, 19, 28, 30, 36, 39, 72, 75, 76, 77, 78.
Тролейбусні маршрути
• № 45 — за постійним маршрутом
• № 1 — від вул. Маршальської до Либідської
• № 11 — від ст.м. Деміївська до ТРЕД № 1
• № 12 — від ст.м. Васильківська до ст.м. Либідська
Зазначається, що рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.
Трамвайні маршрути
• за постійними схемами № 8К, 22К, 29К, 33А.
Робота інших маршрутів тимчасово призупинена.
“Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби”, — вказали у КМДА.
Доповнення
Метрополітен Києва повернувся до режиму перевезень, однак, працює з обмеженнями. 26 лютого у Києві метро перейшло в режим укриття, транспортних перевезень не було.