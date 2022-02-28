Метро Києва повернулося до режиму перевезень, є обмеження
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Метрополітен Києва повернувся до режиму перевезень, однак, працює з обмеженнями. Про це повідомили у понеділок, 28 лютого, в КП "Київський метрополітен" у Facebook, пише УНН.
Цитата
"Метрополітен працює у режимі перевезень", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У метро поінформували, що:
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- рух по червоній лінії організовано від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"
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- по синій лінії поїзди курсують ст. "Героїв Дніпра" - ст. "Теремки"
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- без зупинки на станціях: "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого".
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- зелена лінія працює від: ст. "Сирець" до ст. "Видубичі".
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- без зупинки "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота"
- також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".
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"Орієнтовний інтервал руху 40 хвилин. Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності", - додалиу столичному метро.
Доповнення
26 лютого у Києві метро перейшло в режим укриття, транспортних перевезень не було.