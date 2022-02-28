Метро Киева вернулось к режиму перевозок, есть ограничения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Метрополитен Киева вернулся к режиму перевозок, однако, работает с ограничениями. Об этом сообщили в понедельник, 28 февраля, в КП "Киевский метрополитен" в Facebook, пишет УНН.
Цитата
"Метрополитен работает в режиме перевозок", - говорится в сообщении.
Детали
В метро сообщили, что:
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- Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"
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- По синей линии поезда курсируют ст. "Героев Днепра" - ст. "Теремки"
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- Без остановки на станциях: "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого".
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- Зеленая линия работает от: ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи".
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- Без остановки "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота"
- Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
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"Ориентировочный интервал движения 40 минут. Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", - добавили в столичном метро.
Дополнение
26 февраля в Киеве метро перешло в режим укрытия, транспортных перевозок не было.