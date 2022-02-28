Метро Киева вернулось к режиму перевозок, есть ограничения

Цитата

"Метрополитен работает в режиме перевозок", - говорится в сообщении.

Детали

В метро сообщили, что:



Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" до ст. "Университет"



По синей линии поезда курсируют ст. "Героев Днепра" - ст. "Теремки"





Без остановки на станциях: "Площадь Независимости", "Площадь Льва Толстого".



Зеленая линия работает от: ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи".





Без остановки "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота"

Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".



"Ориентировочный интервал движения 40 минут. Обращаем внимание, что график работы может оперативно меняться по необходимости", - добавили в столичном метро.

Дополнение

26 февраля в Киеве метро перешло в режим укрытия, транспортных перевозок не было.