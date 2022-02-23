Самые яркие новинки от Apple в 2021 году

ukru
15 марта, 19:03 • 88806 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 123994 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114252 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108646 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 98946 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 94925 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83027 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117047 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124356 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126839 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 59347 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 37036 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 48223 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 115660 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 29853 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117047 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117467 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256145 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285658 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222139 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102589 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124356 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109624 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127011 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129162 просмотра
Актуальное
Самые яркие новинки от Apple в 2021 году

Самые яркие новинки от Apple в 2021 году

Киев • УНН

 • 169858 просмотра

2021 год однозначно был очень успешным для корпорации Apple. Рекордной капитализации компании удалось добиться в первую очередь за счет выпуска целого ряда шикарных гаджетов, которые сразу стали популярными и покупаемыми. Про главные новинки – в нашей статье.

Смартфоны с улучшенным камерным модулем

Купить iPhone 13 — отличное решение. Новая линейка смартфонов (в ней традиционно 4 модели — стандартная, мини и две флагманских) получила небольшие изменения в дизайне, но колоссальные в функционале. Главная гордость новинки — шикарный камерный модуль. Все объективы (фронтальные и на задней панели) получили новые диафрагмы, которые улавливают еще больше света и обеспечивают великолепную съемку при любом освещении. Появились абсолютно новые режимы — макрофотография, кинематографический со следящим автофокусом, формат записи видео ProRes. Заслуживают внимания обновления дисплея, который во флагманских моделях демонстрирует рекордную частоту обновления в 120 Гц. Выросла яркость, контрастность и красочность. Поэтому вы сможете еще и очень точно поработать с обработкой графике — на экране будут видны малейшие детали. Немного выросло автономное время работы.

Ноутбуки с уникальным процессором

Macbook Pro 2021 — первый в истории ноутбук с фирменным процессором от Apple. Отказ от внешних технологий и переход на собственные разработки однозначно пошли бренду на пользу. Мощности и быстродействие значительно увеличились, лэптоп теперь с легкостью справляется с обработкой самых больших массивов информации даже в режиме многозадачности. У него улучшился дисплей, картинка стала ярче, красочнее и реалистичнее. Доработал производитель систему аудио и встроенную видеокамеру, что актуально в условиях развития видеосвязи и популярности видеоконференций. Ноутбук прекрасно подходит для творчества, активной работы и развлечений, его стоит выбрать геймерам, которые занимаются играми на профессиональном уровне.

Беспроводные аксессуары

В 2021 году вышла новая линейка AirPods. Компания значительно усовершенствовала технические характеристики аксессуара: качество звука стало выше, появилась функция полного подавление шумов, автономное время выросло — теперь беспрерывно слушать музыку можно до пяти часов. Абсолютно новая опция под названием “Прозрачность” позволяет слышать внешние звуки. Наушники подходят для любой “яблочной” техники и девайсов от конкурирующих брендов, которые поддерживают беспроводные аксессуары.

За помощь в подготовке материала благодарим интернет-магазин продукции Apple Mcstore.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы