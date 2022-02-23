Самые яркие новинки от Apple в 2021 году

Смартфоны с улучшенным камерным модулем

Купить iPhone 13 — отличное решение. Новая линейка смартфонов (в ней традиционно 4 модели — стандартная, мини и две флагманских) получила небольшие изменения в дизайне, но колоссальные в функционале. Главная гордость новинки — шикарный камерный модуль. Все объективы (фронтальные и на задней панели) получили новые диафрагмы, которые улавливают еще больше света и обеспечивают великолепную съемку при любом освещении. Появились абсолютно новые режимы — макрофотография, кинематографический со следящим автофокусом, формат записи видео ProRes. Заслуживают внимания обновления дисплея, который во флагманских моделях демонстрирует рекордную частоту обновления в 120 Гц. Выросла яркость, контрастность и красочность. Поэтому вы сможете еще и очень точно поработать с обработкой графике — на экране будут видны малейшие детали. Немного выросло автономное время работы.

Ноутбуки с уникальным процессором

Macbook Pro 2021 — первый в истории ноутбук с фирменным процессором от Apple. Отказ от внешних технологий и переход на собственные разработки однозначно пошли бренду на пользу. Мощности и быстродействие значительно увеличились, лэптоп теперь с легкостью справляется с обработкой самых больших массивов информации даже в режиме многозадачности. У него улучшился дисплей, картинка стала ярче, красочнее и реалистичнее. Доработал производитель систему аудио и встроенную видеокамеру, что актуально в условиях развития видеосвязи и популярности видеоконференций. Ноутбук прекрасно подходит для творчества, активной работы и развлечений, его стоит выбрать геймерам, которые занимаются играми на профессиональном уровне.

Беспроводные аксессуары

В 2021 году вышла новая линейка AirPods. Компания значительно усовершенствовала технические характеристики аксессуара: качество звука стало выше, появилась функция полного подавление шумов, автономное время выросло — теперь беспрерывно слушать музыку можно до пяти часов. Абсолютно новая опция под названием “Прозрачность” позволяет слышать внешние звуки. Наушники подходят для любой “яблочной” техники и девайсов от конкурирующих брендов, которые поддерживают беспроводные аксессуары.

За помощь в подготовке материала благодарим интернет-магазин продукции Apple Mcstore.