Найяскравіші новинки від Apple у 2021 році

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 25553 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 55602 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 69289 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 71784 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 100798 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 155225 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 170695 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213297 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200563 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187429 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 92817 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 91095 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 47835 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 86783 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 123723 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 123933 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 86932 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 247667 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 371039 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 627011 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 82762 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 121597 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 147498 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 168724 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 181254 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Найяскравіші новинки від Apple у 2021 році

Найяскравіші новинки від Apple у 2021 році

Київ • УНН

 • 169858 перегляди

2021 рік однозначно був дуже успішним для корпорації Apple. Рекордної капіталізації компанії вдалося домогтися, в першу чергу, за рахунок випуску цілої низки шикарних гаджетів, які відразу стали популярними і купуються. Про головні новинки - в нашій статті.

Смартфони з поліпшеним камерним модулем

Купити iPhone 13 - відмінне рішення. Нова лінійка смартфонів (в ній традиційно 4 моделі — стандартна, міні і дві флагманських) отримала невеликі зміни в дизайні, але колосальні у функціоналі. Головна гордість новинки - шикарний камерний модуль. Всі об'єктиви (фронтальні і на задній панелі) отримали нові діафрагми, які вловлюють ще більше світла і забезпечують чудову зйомку при будь-якому освітленні. З'явилися абсолютно нові режими - макрофотографія, кінематографічний із відслідковуючим автофокусом, формат запису відео ProRes. Заслуговують на увагу оновлення дисплея, який у флагманських моделях демонструє рекордну частоту оновлення в 120 Гц. Зросла яскравість, контрастність і барвистість. Тому ви зможете ще й дуже точно попрацювати з обробкою графіки — на екрані буде видно найменші деталі. Трохи зріс автономний час роботи.

Ноутбуки з унікальним процесором

Macbook Pro 2021 - перший в історії ноутбук з фірмовим процесором від Apple. Відмова від зовнішніх технологій і перехід на власні розробки однозначно пішли бренду на користь. Потужності і швидкодія значно збільшилися, лептоп тепер з легкістю справляється з обробкою найбільших масивів інформації навіть в режимі багатозадачності. У нього покращився дисплей, картинка стала яскравішою, яскравішою і реалістичнішою. Допрацював виробник систему аудіо і вбудовану відеокамеру, що актуально в умовах розвитку відеозв'язку і популярності відеоконференцій. Ноутбук прекрасно підходить для творчості, активної роботи і розваг, його варто вибрати геймерам, які займаються іграми на професійному рівні.

Бездротові аксесуари

У 2021 році вийшла нова лінійка AirPods. Компанія значно вдосконалила технічні характеристики аксесуара: якість звуку стала вищою, з'явилася функція повного придушення шумів, автономний час виріс — тепер безперервно слухати музику можна до п'яти годин. Абсолютно нова опція під назвою "прозорість" дозволяє чути зовнішні звуки. Навушники підходять для будь-якої "яблучної" техніки і девайсів від конкуруючих брендів, які підтримують бездротові аксесуари.

За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо інтернет-магазину продукції Apple Mcstore.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,867.84