Найяскравіші новинки від Apple у 2021 році
Київ • УНН
2021 рік однозначно був дуже успішним для корпорації Apple. Рекордної капіталізації компанії вдалося домогтися, в першу чергу, за рахунок випуску цілої низки шикарних гаджетів, які відразу стали популярними і купуються. Про головні новинки - в нашій статті.
Смартфони з поліпшеним камерним модулем
Купити iPhone 13 - відмінне рішення. Нова лінійка смартфонів (в ній традиційно 4 моделі — стандартна, міні і дві флагманських) отримала невеликі зміни в дизайні, але колосальні у функціоналі. Головна гордість новинки - шикарний камерний модуль. Всі об'єктиви (фронтальні і на задній панелі) отримали нові діафрагми, які вловлюють ще більше світла і забезпечують чудову зйомку при будь-якому освітленні. З'явилися абсолютно нові режими - макрофотографія, кінематографічний із відслідковуючим автофокусом, формат запису відео ProRes. Заслуговують на увагу оновлення дисплея, який у флагманських моделях демонструє рекордну частоту оновлення в 120 Гц. Зросла яскравість, контрастність і барвистість. Тому ви зможете ще й дуже точно попрацювати з обробкою графіки — на екрані буде видно найменші деталі. Трохи зріс автономний час роботи.
Ноутбуки з унікальним процесором
Macbook Pro 2021 - перший в історії ноутбук з фірмовим процесором від Apple. Відмова від зовнішніх технологій і перехід на власні розробки однозначно пішли бренду на користь. Потужності і швидкодія значно збільшилися, лептоп тепер з легкістю справляється з обробкою найбільших масивів інформації навіть в режимі багатозадачності. У нього покращився дисплей, картинка стала яскравішою, яскравішою і реалістичнішою. Допрацював виробник систему аудіо і вбудовану відеокамеру, що актуально в умовах розвитку відеозв'язку і популярності відеоконференцій. Ноутбук прекрасно підходить для творчості, активної роботи і розваг, його варто вибрати геймерам, які займаються іграми на професійному рівні.
Бездротові аксесуари
У 2021 році вийшла нова лінійка AirPods. Компанія значно вдосконалила технічні характеристики аксесуара: якість звуку стала вищою, з'явилася функція повного придушення шумів, автономний час виріс — тепер безперервно слухати музику можна до п'яти годин. Абсолютно нова опція під назвою "прозорість" дозволяє чути зовнішні звуки. Навушники підходять для будь-якої "яблучної" техніки і девайсів від конкуруючих брендів, які підтримують бездротові аксесуари.
За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо інтернет-магазину продукції Apple Mcstore.