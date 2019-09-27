Самый высокий уровень пожарной опасности удержится в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности сохраняется в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 27 сентября в Украине, кроме большинства районов Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
По Киевской области 27 сентября, кроме района Тетерева, как отмечается, также сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 27 сентября в Украине будут идти дожди, местами до 21 градуса тепла.