Найвищий рівень пожежної небезпеки утримується в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки зберігається в Україні. Про це УНН повідомили у пресслужбі ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 27 вересня в Україні, крім більшості районів Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали у відомстві.
По Київській області 27 вересня, крім району Тетерева, як зазначається, також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 27 вересня в Україні йтимуть дощі, місцями до 21 градуса тепла.