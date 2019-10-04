Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине

"По данным Укргидрометцентра, 4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, за сутки в Украине произошло 142 природных пожара.