Самый высокий уровень пожарной опасности объявлен в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в Украине в пятницу, 4 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, 4 октября в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, за сутки в Украине произошло 142 природных пожара.