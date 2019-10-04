Найвищий рівень пожежної небезпеки оголосили в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується в Україні у п'ятницю, 4 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, 4 жовтня у більшості районів східних, південних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської областей та Криму утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, за добу в Україні сталося 142 природних пожежі.