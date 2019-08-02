Самый титулованный футболист мира определился с новым клубом
Киев • УНН
КИЕВ. второе августа. УНН. Опытный 36-летний футболист сборной Бразилии Дани Алвес нашел себе новый клуб, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Сан-Паулу".
Титулованный бразильский "Сан-Паулу" договорился о переходе фулбэка, который в последнее время находился в качестве свободного агента.
Контракт 36-летнего флангового защитника рассчитан на 3,5 года. Новая команда Алвеса находится на 5-й строчке бразильской Серии А - 21 балл после 12 матчей.
Примечательно, что в состоянии "Сан-Паулу" кроме бывших звезд европейского футбола (Пато и Эрнанеса), выступают экс-игроки киевского "Динамо" Че Че и Витор Буэно.
Стоит отметить, что прошлый сезон спортсмен провел во французском "ПСЖ", за который сыграл 32 матча, забил 3 гола и отдал 7 голевых пасов. Бразилец имеет опыт выступлений в чемпионате родной страны. Первым профессиональным клубом Алвеса была "Байя".
Напомним, что Алвес является самым титулованным футболистом планеты.