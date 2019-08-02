Найтитулованіший футболіст світу визначився з новим клубом

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Досвідчений 36-річний футболіст збірної Бразилії Дані Алвес знайшов собі новий клуб, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Сан-Паулу".

Титулований бразильський "Сан-Паулу" домовився про перехід фулбеку, який останнім часом знаходився в якості вільного агенту.

Контракт 36-річного флангового захисника розрахований на 3,5 роки. Нова команда Алвеса знаходиться на 5-му рядку бразильської Серії А – 21 бал після 12 матчів.

Примітно, що у стані "Сан-Паулу" крім колишніх зірок європейського футболу (Пато та Ернанеса), виступають екс-гравці київського "Динамо" Че Че і Вітор Буено.

Варто зазначити, що минулий сезон спортсмен провів в французькому "ПСЖ", за який зіграв 32 матчі, забив 3 голи і віддав 7 гольових пасів. Бразилець має досвід виступів в чемпіонаті рідної країни. Першим професійним клубом Алвеса була "Байя".

Нагадаємо, що Алвес є найбільш титулованим футболістом планети.

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