Лучший правитель города: еще один харьковчанин "набил" тату с Кернесом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В честь "лучшего правителя города" еще один харьковчанин "набил" тату с Геннадием Кернесом. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Харьков Life", передает УНН.
"Лучший правитель города" и "Ты в наших сердцах" - так подписал видео с тату-салона мужчина.
Пользователи довольно бурно отреагировали на такую новость. Мысли традиционно разделились.
Ранее УНН сообщал, что харьковчанин Евгений Ивашко сделал на лбу татуировку "Кернес Жил". Видео о том, как ему делали татуировки, он опубликовал в ТікТок.
Напомним, мэр Харькова Геннадий Кернес скончался 17 декабря в возрасте 61 года в Германии.