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Найкращий правитель міста: ще один харків'янин "набив" тату з Кернесом

Київ • УНН

 • 22013 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. На честь "найкращого правителя міста" ще один харків'янин "набив" тату з Геннадієм Кернесом. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Харків Life", передає УНН.

Найкращий правитель міста: ще один харків'янин "набив" тату з Кернесом

"Найкращий правитель міста" і "ти у наших серцях" - так підписав відео із тату-салону чоловік.

Користувачі доволі бурхливо відреагували на таку новину. Думки традиційно розділились. 

Раніше УНН повідомляв, що харків’янин Євгеній Івашко зробив на лобі татуювання "Кернес Жив". Відео про те, як йому робили татуювання, він опублікував у ТікТок.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині. 

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