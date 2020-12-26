Найкращий правитель міста: ще один харків'янин "набив" тату з Кернесом

"Найкращий правитель міста" і "ти у наших серцях" - так підписав відео із тату-салону чоловік.

Користувачі доволі бурхливо відреагували на таку новину. Думки традиційно розділились.

Раніше УНН повідомляв, що харків’янин Євгеній Івашко зробив на лобі татуювання "Кернес Жив". Відео про те, як йому робили татуювання, він опублікував у ТікТок.

Нагадаємо, мер Харкова Геннадій Кернес помер 17 грудня у віці 61 року у Німеччині.