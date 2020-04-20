Лучший голкипер мира-2019 восстановился после травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Голкипер "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон Бекер восстановился после травмы бедра и приступил к тренировкам без ограничений, информирует УНН со ссылкой на Sky Sports.
Травма бедра кипера произошла в начале марта. Теперь ведущий футболист планеты готовится к возобновлению сезона в домашних условиях.
"Теперь Алиссон должен набирать форму в домашних условиях, как и другие футболисты. Все игроки получают специальные программы от физиотерапевтов, они должны выполнять свои задачи и поддерживать хорошее физическое состояние", - рассказал тренер команды "Ливерпуль" Джон Ахтенберг.
Заметим, что вратарь "мерсисайдцев" пропустил три матча, прежде чем Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса. Алиссон также отсутствовал в следующих двух домашних играх "Ливерпуля" против "Борнмута" и в матче Лиги чемпионов "Атлетика".
Добавим, по итогам прошлого года Алиссон был назван лучшим вратарем мира и лучшим голкипером розыгрыша Лиги чемпионов.