Найкращий голкіпер світу-2019 відновився від травми
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голкіпер "Ліверпуля" та збірної Бразилії Аліссон Бекер відновився після травми стегна і приступив до тренувань без обмежень, інформує УНН з посиланням на Sky Sports.
Травма стегна кіпера сталася на початку березня. Тепер провідний футболіст планети готується до відновлення сезону в домашніх умовах.
"Тепер Аліссон повинен набирати форму в домашніх умовах, як і інші футболісти. Всі гравці отримують спеціальні програми від фізіотерапевтів, вони повинні виконувати свої завдання і підтримувати хороший фізичний стан", - розповів тренер команди "Ліверпуль" Джон Ахтенберг.
Зауважимо, що воротар "мерсисайдців" пропустив три матчі, перш ніж Прем'єр-ліга була припинена через коронавірус. Аліссон також був відсутній в наступних двох домашніх іграх "Ліверпуля" проти "Борнмута" і в матчі Ліги чемпіонів "Атлетіка".
Додамо, за підсумками минулого року Аліссона було названо кращим воротарем світу та кращим голкіпером розіграшу Ліги чемпіонів.