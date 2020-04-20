Найкращий голкіпер світу-2019 відновився від травми

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Голкіпер "Ліверпуля" та збірної Бразилії Аліссон Бекер відновився після травми стегна і приступив до тренувань без обмежень, інформує УНН з посиланням на Sky Sports.

Травма стегна кіпера сталася на початку березня. Тепер провідний футболіст планети готується до відновлення сезону в домашніх умовах.

"Тепер Аліссон повинен набирати форму в домашніх умовах, як і інші футболісти. Всі гравці отримують спеціальні програми від фізіотерапевтів, вони повинні виконувати свої завдання і підтримувати хороший фізичний стан", - розповів тренер команди "Ліверпуль" Джон Ахтенберг.

Зауважимо, що воротар "мерсисайдців" пропустив три матчі, перш ніж Прем'єр-ліга була припинена через коронавірус. Аліссон також був відсутній в наступних двох домашніх іграх "Ліверпуля" проти "Борнмута" і в матчі Ліги чемпіонів "Атлетіка".

Додамо, за підсумками минулого року Аліссона було названо кращим воротарем світу та кращим голкіпером розіграшу Ліги чемпіонів.

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