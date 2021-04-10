Лучший бомбардир продлил контракт с клубом УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Двое футболистов - лучший бомбардир команды Анатолий Нуриев и защитник Тарас Сак, продлили контракт с клубом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт "минайцив".
Детали
На этой неделе завершились переговоры с игроками и было достигнуто новое соглашение. И эти футболисты останутся с клубом и в следующем сезоне.
Нуриев в клубе с 2018 года, когда команда дебютировала во Второй лиге Украины. Тарас Сак присоединился к “Прохожу” в сентябре 2020-го.
Примечательно, что Нуриев забил 8 голов в этом сезоне в Премьер-лиге и занимает 5-е место в бомбардирской гонке.
Дополнение
После 19 туров Минай занимает предпоследнее место в УПЛ, опережая зону вылета на одно очко.