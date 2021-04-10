Найкращий бомбардир продовжив контракт із клубом УПЛ

Деталі

Цього тижня завершилися переговори з гравцями і було досягнуто нову угоду. І ці футболісти залишаться з клубом і наступного сезону.

Нурієв у клубі з 2018 року, коли команда дебютувала в Другій лізі України. Тарас Саків приєднався до “Минаю” у вересні 2020-го.

Примітно, що Нурієв забив 8 голів цього сезону в Прем’єр-лізі та займає 5-те місце в бомбардирській гонці .

Доповнення

Після 19 турів Минай займає передостаннє місце в УПЛ, випереджаючи зону вильоту на одне очко.