Найкращий бомбардир продовжив контракт із клубом УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Двоє футболістів – найкращий бомбардир команди Анатолій Нурієв та захисник Тарас Саків, продовжили контракт з клубом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "минайців".
Деталі
Цього тижня завершилися переговори з гравцями і було досягнуто нову угоду. І ці футболісти залишаться з клубом і наступного сезону.
Нурієв у клубі з 2018 року, коли команда дебютувала в Другій лізі України. Тарас Саків приєднався до “Минаю” у вересні 2020-го.
Примітно, що Нурієв забив 8 голів цього сезону в Прем’єр-лізі та займає 5-те місце в бомбардирській гонці .
Доповнення
Після 19 турів Минай займає передостаннє місце в УПЛ, випереджаючи зону вильоту на одне очко.