Найкращий бомбардир продовжив контракт із клубом УПЛ

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Двоє футболістів – найкращий бомбардир команди Анатолій Нурієв та захисник Тарас Саків, продовжили контракт з клубом. Про це інформує УНН з посиланням на сайт "минайців".

Деталі

Цього тижня завершилися переговори з гравцями і було досягнуто нову угоду. І ці футболісти залишаться з клубом і наступного сезону.

Нурієв у клубі з 2018 року, коли команда дебютувала в Другій лізі України. Тарас Саків приєднався до “Минаю” у вересні 2020-го.

Примітно, що Нурієв забив 8 голів цього сезону в Прем’єр-лізі та займає 5-те місце в бомбардирській гонці .

Доповнення

Після 19 турів Минай займає передостаннє місце в УПЛ, випереджаючи зону вильоту на одне очко.

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