Лучший бомбардир НБА попросил обмена в другой клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Звездный защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден сделал официальный запрос на обмен у руководства клуба, сообщает УНН со ссылкой на инсайдера Брэндона Робинсона ("Houston Chronicle").
В это межсезонье в техасском клубе сменился генеральный менеджер — многолетнего руководителя клуба Дэрила Мори сменил менее опытный Рафаэль Стоун. Также на посту главного тренера Стивен Сайлас сменил знаменитого специалиста Майка Д’Антони. Для 47-летнего Сайласа это дебют в качестве главного тренера в НБА.
Такие вещи не устроили Хардена, который полагает, что клуб не будет вести борьбу за чемпионство. Зато американец хотел бы перейти в “Бруклин Нетс” и объединить силы с другими звездными исполнителями — Кевином Дюрантом и Кайри Ирвингом.
Ранее сообщалось, что “Бруклин” и “Хьюстон” ведут переговоры о возможном обмене с участием Джеймса Хардена.
Примечательно, что Харден крайней регулярного сезона НБА набирал по 34,3 очка, 7,5 передач и 6,6 подборов в 68 играх и получил звание лучшего бомбардира НБА. Кроме того защитник выигрывал Олимпиаду-2012, чемпионат мира-2014 и получал звание самого ценного игрока НБА (2018).