Найкращий бомбардир НБА попросив обміну в інший клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Зоряний захисник "Х'юстон Рокетс" Джеймс Харден зробив офіційний запит на обмін у керівництва клубу, повідомляє УНН з посиланням на інсайдера Брендона Робінсона ("Houston Chronicle").
У це міжсезоння в техаському клубі змінився генеральний менеджер — багаторічного керівника клубу Деріла Морі змінив менш досвідчений Рафаель Стоун. Також на посту головного тренера Стівен Сайлас змінив знаменитого фахівця Майка Д’Антоно. Для 47-річного Сайласа це дебют в якості головного тренера в НБА.
Такі речі не влаштовую Хардена, який гадає, що клуб не буде вести боротьбу за чемпіонство. Натомість американець хотів би перейти в “Бруклін Нетс” та об’єднати сили із іншими зірковими виконавцями — Кевіном Дюрантом та Кайрі Ірвінгом.
Раніше повідомлялося, що “Бруклін” і “Х’юстон” ведуть переговори про можливий обмін за участю Джеймса Хардена.
Примітно, що Харден крайнього регулярного сезону НБА набирав по 34,3 очка, 7,5 передач і 6,6 підбирань в 68 іграх та отримав звання найкращого бомбардира НБА. Крім того захисник вигравав Олімпіаду-2012, чемпіонат світу-2014 та отримував звання найціннішого гравця НБА (2018).