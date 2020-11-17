Найкращий бомбардир НБА попросив обміну в інший клуб

У це міжсезоння в техаському клубі змінився генеральний менеджер — багаторічного керівника клубу Деріла Морі змінив менш досвідчений Рафаель Стоун. Також на посту головного тренера Стівен Сайлас змінив знаменитого фахівця Майка Д’Антоно. Для 47-річного Сайласа це дебют в якості головного тренера в НБА.

Такі речі не влаштовую Хардена, який гадає, що клуб не буде вести боротьбу за чемпіонство. Натомість американець хотів би перейти в “Бруклін Нетс” та об’єднати сили із іншими зірковими виконавцями — Кевіном Дюрантом та Кайрі Ірвінгом.

Раніше повідомлялося, що “Бруклін” і “Х’юстон” ведуть переговори про можливий обмін за участю Джеймса Хардена.

Примітно, що Харден крайнього регулярного сезону НБА набирав по 34,3 очка, 7,5 передач і 6,6 підбирань в 68 іграх та отримав звання найкращого бомбардира НБА. Крім того захисник вигравав Олімпіаду-2012, чемпіонат світу-2014 та отримував звання найціннішого гравця НБА (2018).