Наезд квадроцикла на детей во Львовской области: шесть пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В результате наезда мужчины на квадроцикле на группу людей у магазина в поселке Верхнее Синевидное Львовской области пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом УНН сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.
Происшествие случилось около 16:00 27 июля.
"Житель г. Львова 1991 года рождения, управляя квадроциклом Speed Gear Force 700 по улице Шевченко, возле продуктового магазина, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на группу людей, которые сидели за столом. В результате ДТП 6 человек пострадали, из них 5 человек, в том числе 4 детей, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Сколевскую ЦРБ", - сообщили в департаменте.
Так, госпитализированы пассажирка квадроцикла, жительница Львова 1994 года рождения с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, резаная рана затылочной области, ушиб поясничного отдела позвоночника; житель поселка 2005 года рождения с диагнозом ЗЧМТ, подозрение на сотрясение головного мозга; житель поселка 2009 года рождения с диагнозом множественные ссадины верхних и нижних конечностей; житель поселка 2012 рождения с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение головного мозга, ссадины головы, тела, резаная рана левой ладони; житель итальянского города Хаштеламан 2008 года рождения с диагнозом ушиб мягких тканей грудной клетки, ссадины подбородка.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее было известно о трех пострадавших детях из-за наезда квадроцикла во Львовской области 27 июля.