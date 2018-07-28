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Наїзд квадроцикла на дітей на Львівщині: шестеро постраждалих

Наїзд квадроцикла на дітей на Львівщині: шестеро постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Внаслідок наїзду чоловіка на квадроциклі на групу людей біля магазину у селищі Верхнє Синьовидне на Львівщині постраждали шестеро людей, зокрема четверо дітей. Про це УНН повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Подія сталася близько 16:00 27 липня.

"Мешканець м. Львова 1991 року народження, керуючи квадроциклом Speed Gear Force 700 вулицею Шевченка, біля продуктового магазину, виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на групу людей які сиділи за столом. Внаслідок ДТП 6 осіб постраждало, із них 5 осіб, у тому числі 4 дітей, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані у Сколівську ЦРЛ", - повідомили в департаменті.

Так, госпіталізовані пасажирка квадроцикла, жителька Львова 1994 року народження з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, різана рана потиличної ділянки, забій поперекового відділу хребта; житель селища 2005 року народження з діагнозом ЗЧМТ, підозра на струс головного мозку; житель селища 2009 року народження з діагнозом множинні садни верхніх та нижніх кінцівок; житель селища 2012 року народження з діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку, садна голови, тіла, різана рана лівої долоні; житель італійського міста Хаштеламан 2008 року народження з діагнозом забій м’яких тканин грудної клітки, садна підборіддя.

Причини та обставини події встановлюються.

Нагадаємо, раніше було відомо про трьох постраждалих дітей через наїзд квадроцикла на Львівщині 27 липня.

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