Наезд фургона на толпу в Торонто: консул выясняет, есть ли среди жертв украинцы

"Во время пресс-конференции представитель полиции Торонто подтвердил, что число погибших в результате наезда автомобиля на группу людей достигла 9 человек. Ожидается более развернутая пресс-конференция руководителя полиции Торонто Марка Саундерса. Консул во взаимодействии с местными компетентными органами пытается установить, не пострадали ли украинцы в результате этой трагедии", - сообщил он.

Напомним, накануне в Торонто фургон наехал на пешеходов. Погибли 10 человек.

Полиция установила личность водителя, который наехал на прохожих, и рассматривает все версии инцидента.