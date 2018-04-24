Наезд фургона на толпу в Торонто: консул выясняет, есть ли среди жертв украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Консульство Украины в Канаде выясняет наличие украинцев среди пострадавших в результате наезда фургона на пешеходов, что произошло накануне в Торонто. Об этом УНН сообщил заместитель директора ДКС МИД Украины - начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.
"Во время пресс-конференции представитель полиции Торонто подтвердил, что число погибших в результате наезда автомобиля на группу людей достигла 9 человек. Ожидается более развернутая пресс-конференция руководителя полиции Торонто Марка Саундерса. Консул во взаимодействии с местными компетентными органами пытается установить, не пострадали ли украинцы в результате этой трагедии", - сообщил он.
Напомним, накануне в Торонто фургон наехал на пешеходов. Погибли 10 человек.
Полиция установила личность водителя, который наехал на прохожих, и рассматривает все версии инцидента.